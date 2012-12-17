ЗМІ: Сирійські повстанці заявили, що МЗС України кинуло Кочневу напризволяще

Сирійські повстанці відклали страту українки Анхар Кочневої та заявили, що українська сторона відмовляється від переговорів.

ТСН отримала інтерв'ю командира угруповання, ім'ям якого підписуються заяви повстанців.

"Коли були переговори з українським урядом та посольством України, ті були несерйозними, не виконували обіцянок, нічого не робили, щоби звільнити Анхар. У такій ситуації ми вирішили вбити дівчину. Це повідомлення, що погрози не стосуються громадян України чи Ірану, а тільки урядів, які не роблять нічого, щоби допомогти своїм громадянам", - заявив Абу Джанлаль.

Як відомо, МЗС України вимагало вільнити захоплену в Сирії українку. За словами повстанців, вони мали стратити Анхар ще вчора, 16 грудня. Жінку вони вважають російською шпигункою, мовляв, вона працювала на режим Башара Асада. Повстанців обурило фото, на якому Анхар - поруч із командиром урядової армії, яку опозиціонери звинувачують в організації масової різанини.

Врешті, вони відклали виконання вироку – за умови, якщо їхня позиція буде почута. Попри численні запитання, повстанці не озвучили свої вимоги до України в цьому інтерв'ю. Однак спростували інформацію, що вимагають грошей. Тепер сирійські повстанці обіцяють дати другий шанс. "Ця дівчина довго лишалася з нами, бо ніхто не відповідав на наші звернення, коли ми питали, що нам можуть запропонувати, щоб її випустили. Ніхто не відповідав, здавалося ніхто не переймався", - зазначив командир повстанців.