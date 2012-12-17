Каськів обіцяє довідатися обставини скандалу з LNG-терміналом на цьому тижні

На поточному тижні стануть відомі обставини інциденту з підписанням угоди про співпрацю з іспанською компанією Gas Natural Fenosa з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Про це у коментарі УНІАН заявив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів.

«Найближчими днями ми дізнаємося реальні обставини цього інциденту», - сказав він.

В.Каськів також зазначив, що американська компанія «APCO Worldwide Inc.» продовжуватиме роботу з потенційними інвесторами українського LNG-терміналу, надаватиме їм вичерпну інформацію про умови участі у проекті і хід його реалізації.

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«Незаангажованість» цієї компанії і «незалежність» від «Газпрому» мала для української сторони першорядне значення при виборі партнера, зазначив В.Каськів.

"Ми обрали американську компанію, тому що таке партнерство може забезпечити захист національних інтересів України. Європейські структури дуже тісно пов'язані з газовим монополістом", - сказав голова Держінвестпроекту.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Проте пізніше виявилось, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав повноважень на це.

За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія на чолі з в.о. першого віце-прем'єр-міністра України Валерієм Хорошковським.

Результати розслідування комісії поки що не відомі, а В.Хорошковський подав у відставку зі своєї посади через незгоду з призначенням прем'єр-міністром Миколи Азарова.