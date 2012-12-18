У КМДА підтримали ідею провести міський референдум

Як сказав народний депутат, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець, пропнується провести такий референдум одночасно з місцевими виборами у столиці, повідомили УНІАН у прес-службі комісії з питань культури і туризму.

О.Бригинець наголосив, що питання визначення гімну Києва вже понад два роки «висить у повітрі». Він нагадав, що кілька років тому був оголошений відповідний конкурс, у якому не було знайдено переможця.

Тому О.Бригинець висловив пропозицію визначитися в цьому питанні під час проведення виборів до органів місцевого самоврядування за допомогою референдуму.

На референдум пропонується винести дві пісні про Київ, які були визначені конкурсною комісією як найкращі: “Як тебе не любити, Києве мій” на слова Дмитра Луценка і музику Ігоря Шамо та “Київський вальс” на вірш Андрія Малишка і музику Платона Майбороди.