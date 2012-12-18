Повітряні сили України оновили склад трьома літаками

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони України.

З державних авіаремонтних підприємств отримано два навчально-тренувальних літаки Л-39М та навчально-бойовий МіГ-29УБ.

У повідомленні зазначається, що літаки Л-39М були модернізовані на державному підприємстві «Одеський авіаційний завод», а винищувач МіГ-29УБ – на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.

Минулого місяця з Одеси на військовий аеродром «Бельбек» вже прибули два літаки Л-39М, тому відтепер у Севастопольській бригаді тактичної авіації літаків такого типу стало чотири. За словами командира бригади полковника Олексія Марченка, вони дозволять проводити підготовку льотчиків-інструкторів, молодого льотного складу, відпрацьовувати елементи пілотажу бойових літаків зі значною економією пального. У прес-службі повідомили, що “О.Марченко особисто прийняв у Львові модернізований літак МіГ-29УБ після контрольно-відновлюваних робіт та здійснив переліт до Криму”.

Як раніше повідомлялося, у поточному році до складу Севастопольської бригади тактичної авіації вже було передано після модернізації два відновлених літака МіГ-29. Загалом льотний склад бригади оновлено на сім літаків двох типів.