За останню добу замерзли на смерть 19 українців
17:16, 18 грудня 2012Суспільство
704 0
В Україні внаслідок переохолодження померли вже 37 особи.
190 людей звернулися за меддопомогою через переохолодження чи обмороження
Як повідомили УНІАН у Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ, загалом за медичною допомогою через переохолодження чи обмороження до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, з них 162 були госпіталізовані.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МОЗ повідомляв, що в Україні від переохолодження вже загинуло 18 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter