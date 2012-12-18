На Луганщині через морози закрили 30 шкіл

У Луганській області через морози повністю скасовано заняття у 30 школах і у 106 школах – в молодших класах.

Про це УНІАН повідомили в управління освіти і науки облдержадміністрації.

Так, в Лутугинському районі не ходять на заняття діти 27 шкіл, у Новоайдарському – двох, Слов’яносербському – однієї.

Також припинено заняття через погодні умови для учнів початкових шкіл в Антрациті - у 23 школах, Брянці - в 1 школі, Алчевську - у 16, Ровеньках - у 22, а також в Антрацитівському районі - в 1 школі, у Біловодському - у 15, в Марківському - в 1, Новоайдарському - в 5 і Сватовському районі - у 22 школах.