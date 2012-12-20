«Репортери без кордонів»: в Україні стали більше залякувати журналістів

Про це пише сьогодні«КоммерсантЪ Украина».

Як повідомила "Ъ" представник організації "Репортери без кордонів" в Україні Оксана Романюк, залякування журналістів є серйозною проблемою і в нашій країні. "Якщо у 2011 році ми зафіксували 37 таких фактів, то цього року їх кількість наближається до 100", - заявила О.Романюк. Наприклад, восени біля під'їзду свого будинку невідомі жорстоко побили журналіста телеканалу "1+1" Дмитра Волкова. Хоча колеги пов'язували напад з професійною діяльністю, кримінальну справу було порушено за фактом хуліганства.

За словами О.Романюк, у 2012 році в Україні не загинув жоден журналіст. Водночас, незважаючи на велику кількість фактів залякування, за рік слідчі органи порушили лише чотири кримінальні справи за ст. 171 Кримінального кодексу ("перешкоджання професійній діяльності журналіста").

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Заступник начальника управління із зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков пояснив "Ъ", що невелика кількість порушених кримінальних справ за "профільною" статтею пов'язана з тим, що не у всіх правопорушеннях існують ознаки перешкоджання професійній діяльності. "З початку року порушено 142 справи, де потерпілими є журналісти. З них чотири - за 171-ю статтею Кримінального кодексу. За двома з цих справ органами прокуратури проводиться розслідування, одну передано до суду і ще одну поки що не розкрито", - уточнив С.Бурлаков. За його словами, більшість правопорушень щодо журналістів є хуліганство, розбійні напади і крадіжки.

Водночас О.Романюк зазначає, що цього року було зафіксовано нові способи тиску на пресу, зокрема організація DDoS-атак на інформаційні ресурси. "Найбільша кількість DDoS-атак відбулася в день парламентських виборів. Десять сайтів хакерам вдалося відключити", - зазначила представник «Репортерів без кордонів».

Тим часом голова Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення, член міжвідомчої робочої групи при Президентові з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова і захист прав журналістів Олександр Курдінович вважає 171-шу статтю КК ефективним інструментом захисту прав журналістів. "Велику роботу виконала міжвідомча група, до якої входять представники силових структур. Такий контакт між громадськими організаціями і силовими структурами - беззаперечний плюс, а запровадження єдиної пресс-карти для співробітників ЗМІ повністю налагодило б взаємодію між силовиками і журналістами", - зазначив О.Курдінович.