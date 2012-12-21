На Закарпатті три мови стали регіональними на окремих територіях

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 78 депутатів, п’ятеро утрималися, 14 не голосували.

Дослівно рішення, ухвалене закарпатськими депутатами, звучить так: «взяти до відома, що станом на 21 грудня 2012 року, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики" на території окремих адміністративно-територіальних одиниць області поряд з українською як державною поширеними як регіональні єугорська, румунська та русинська мови".

Другим пунктом рішення є рекомендувати органам місцевого самоврядування за наявності законних підстав вживати заходи щодо реалізації закону.

За словами голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги, проект рішення поданий як політичний проект, бо, згідно з законом, якщо на певній території проживає більше 10 відсотків, то й рішення відповідні не потрібні. «Це не функція обласної ради – ухвалювати подібні рішення, вони передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики», - уточнив І. Балога.

«Це рішення є політичним, але юридично ні до чого не зобов'язує», - зазначив І. Балога.