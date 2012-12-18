Угорську мову зробили регіональною ще в одному районі Закарпаття

Як повідомляє "Закарпаття онлайн", ініціювали розгляд цього питання на сесій депутати від двох угорських партій. Проти проголосував тільки один депутат.

Депутати від партії "Єдиний Центр", яка раніше висловлювалася проти мовного закону, одноголосно підтримали це рішення.

Відтепер вивіски у Виноградівському районі дублюватимуться угорською мовою.

Видання нагадало, що 7 вересня 2012 року статус регіональної мови надали угорській депутати міської ради в Берегово, а 18 вересня аналогічне рішення ухвалила Берегівська районна рада Закарпатської області.

Раніше на сесії сільської ради у селі Біла Церква Рахівського району статус регіональної отримала румунська мова.

Як відомо, закон про основи державної мовної політики, який набрав чинності 10 серпня, передбачає встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих органів державної влади при проживанні мінімум 10% носіїв на територіях, на яких поширена ця мова.