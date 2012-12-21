Чисельність української Спілки журналістів перевищила 20 тисяч

Такі дані були оприлюднені в ході засідання Правління НСЖУ, що пройшло у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Спілки.

«Наша Спілка є найбільшою громадською медіа-організацією України», - наголосив голова НСЖУ Олег Наливайко.

За його словами, в цьому році, незважаючи на значне посилення вимог при вступі, членські квитки отримали 1 тис. 368 журналістів.

«Ми відзначаємо, що серед них здебільшого молоді люди, котрі працюють в Інтернет-ЗМІ, недержавних виданнях та телерадіоорганізаціях. Традиційно найчисельніші наші осередки у державних та комунальних ЗМІ», - сказав О.Наливайко.

Також Правління НСЖУ на засіданні затвердило пріоритети діяльності Спілки у 2013 році. Зокрема, планується активно розвивати навчальний сервіс для усіх категорій працівників медіа, надавати юридичні консультації, організовувати різноманітні конкурси та фестивалі.

НСЖУ має намір завершити підготовку та узгодження проекту «Національна прес-карта». Одним зі своїх пріоритетів Спілка визначила роботу з ветеранами журналістики. Зокрема, обсяг матеріальної допомоги ветеранам буде збільшено у п’ять разів, також заплановано створення Ради ветеранів НСЖУ.

Правління НСЖУ звернулось до уряду України з пропозицією визнати спеціальність «журналістика» творчою спеціальністю у системі освіти за аналогією з навчальною сферою у галузі культури та мистецтва. Це дозволить вносити у навчальні плани університетів майстер-класи журналістів-практиків, зазначили в прес-службі.