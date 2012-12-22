Посол США: гроші МВФ є найкращими для України

Таку думку він висловив у своїй статті в газеті KyivPost.

За словами посла, встановлення ціни на газ на рівні ринкової також допоможе Україні домовитись с МВФ. «Нова угода з МВФ є кращим для України короткостроковим розв’язанням дуже складної фінансової ситуації в 2013 році», – вважає Дж.Теффт.

Так чи інакше, зазначає він, Україна змушена буде чи то на внутрішньому, чи то на зовнішньому ринку позичати гроші для покриття свого бюджетного дефіциту, інший варіант – це зупинити появу такого дефіциту.

Разом з тим Дж.Теффт наголошує, що домовленості з МВФ можна розглядати лише як тимчасовий захід для країни, допоки вона не стане спроможна самостійно впоратись зі своїми фінансовими негараздами. «Їх не можна вважати постійним джерелом фінансування. Тому вони містять умови, які спрямовані допомогти країні провести необхідні реформи задля побудови міцної фінансової бази та її виходу на шлях сталого економічного зростання», – додав посол США в Україні.