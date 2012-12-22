В Україні через негоду знеструмлено 24 населених пункти
10:43, 22 грудня 2012Суспільство
1022 0
Як повідомляє прес-служба МНС, у Криму через негоду знеструмлено 23 населених пункти, у Київській області – 1.
МНС виділило 4 одиниці техніки підвищеної прохідності для доставки бригад / Фото: Львівське МНС
До відновлення електропостачання залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 4 одиниці техніки підвищеної прохідності.
Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 3 пересувні електростанції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter