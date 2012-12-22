Сирійські бойовики озвучили ціну життя полоненої українки

Про це в блозі на "Українській правді" повідомила журналіст Наталя Гуменюк.

"Сирійські бойовики врешті підтвердили, що за її звільнення вимагають 50 мільйонів доларів. Перед цим вони неодноразово заявляли, що питання не в грошах. Пояснити, чому їм потрібна саме така сума, вони не змогли", - пише журналіст.

Також повстанці, які називають себе підрозділом Вільної сирійської армії, наполягають, що понад тиждень українська сторона не виходила з ними на зв'язок. Свою вимогу зв'язатися з чиновниками ті оголосили в понеділок.

Раніше сирійські бойовики погрожували стратити Кочнєву 13 грудня, а 17 грудня заявили, що готові відкласти страту на тиждень.