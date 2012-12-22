Сирійські бойовики озвучили ціну життя полоненої українки
17:31, 22 грудня 2012Суспільство
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Сирійське угруповання, що утримує в заручниках громадянку України Анхар Кочнєву, відклало її страту до середи, 26 грудня.
Анхар Кочневу обіцяють звільнити за 50 мільйонів доларів
Про це в блозі на "Українській правді" повідомила журналіст Наталя Гуменюк.
"Сирійські бойовики врешті підтвердили, що за її звільнення вимагають 50 мільйонів доларів. Перед цим вони неодноразово заявляли, що питання не в грошах. Пояснити, чому їм потрібна саме така сума, вони не змогли", - пише журналіст.
Також повстанці, які називають себе підрозділом Вільної сирійської армії, наполягають, що понад тиждень українська сторона не виходила з ними на зв'язок. Свою вимогу зв'язатися з чиновниками ті оголосили в понеділок.
Раніше сирійські бойовики погрожували стратити Кочнєву 13 грудня, а 17 грудня заявили, що готові відкласти страту на тиждень.
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