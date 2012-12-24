Жертви снігового полону на трасі «Київ-Чоп» можуть скаржитися у суд

Юристи кажуть, що теоретично судовий позов має можливість написати кожен потерпілий через замети на трасі "Київ-Чоп". Проте йому потрібно буде зібрати докази і найголовніше вказати, хто винен у цій біді, повідомляє tsn.ua.

Але на ділі знайти винних не так вже й просто: Державтоінспекція лише застерігає, Міністерство з надзвичайних ситуацій лише рятує, обласна адміністрація тільки координує. Усі разом вони в цих обставинах залежать від якості роботи четвертого партнера — корпорації Укравтодор. Таким чином виходить, що кожен на своєму місці свою роботу ніби й робив, а люди тим часом простояли в снігу три доби. Власником доріг загального користування є Укравтодор. Він і мав би тримати їх у придатному для автомобілів стані.

В Укравтодорі зауважують, що не думають, що отримають якісь судові позови. Мовляв, стихія є стихія, вона періодично виникає.

Нагадаємо, що на трасі "Київ-Чоп" матері практично без допомоги медиків, опинившись у снігових заметах народжували дітей, а дехто сидів кілька днів без важливих для життя ліків — інсуліну.