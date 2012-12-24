Азаров подякував Путіну, водночас нарікаючи на проблеми
23:20, 24 грудня 2012Суспільство
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Прем'єр-міністр Микола Азаров подякував Президенту РФ Володимиру Путіну за нагородження його орденом Пошани.
Азаров подякував Путіну
Про це М.Азаров повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.
"Для мене ця нагорода - свідчення того, якої ваги Президент Росії надає зміцненню російсько-українських відносин. І я сьогодні надіслав Президентові Росії лист, в якому глибоко подякував йому за дуже високу оцінку моєї праці", - повідомив М.Азаров.
Він зазначив, що для нього це був привід сказати в листі також і про проблеми, "які нам необхідно вирішити для ще більшого поглиблення в наші, загалом, добрі відносини".
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