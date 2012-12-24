Азаров подякував Путіну, водночас нарікаючи на проблеми

Про це М.Азаров повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Для мене ця нагорода - свідчення того, якої ваги Президент Росії надає зміцненню російсько-українських відносин. І я сьогодні надіслав Президентові Росії лист, в якому глибоко подякував йому за дуже високу оцінку моєї праці", - повідомив М.Азаров.

Він зазначив, що для нього це був привід сказати в листі також і про проблеми, "які нам необхідно вирішити для ще більшого поглиблення в наші, загалом, добрі відносини".