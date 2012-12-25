Банкіри називають кандидатів на посаду голови Нацбанку

Згідно з Конституцією України, голова Національного банку призначається парламентом за поданням Президента. Подання про звільнення С.Арбузова і призначення нового голови НБУ поки не були оприлюднені.

«Політика Нацбанку найближчим часом, швидше за все, не зміниться, оскільки і колишній глава НБУ, й інші можливі кандидати - з однієї команди», - сказав УНІАН представник великого українського банку з іноземним капіталом.

Цей банкір вважає високо вірогідним призначення на пост керівника Нацбанку нинішнього першого заступника голови цього відомства, вихідця з державного «Ощадбанку» Бориса Приходька.

«Його призначення першим заступником можна розглядати як проміжний етап, так само як і призначення С.Арбузова на пост першого віце-прем'єра. Звичайно, не варто виключати можливість появи абсолютно нового кандидата», - сказав банкір. (Б.Приходька було призначено першим заступником голови НБУ 17 грудня ц.р. – УНІАН.)

Представник іншого великого банку висловив припущення, що посаду голови НБУ може обійняти ще один його заступник - Ігор Соркін або керівник держбанку.

«Також ходять чутки про можливе призначення на цей пост Миколи Удовиченка, голови правління «Укрексімбанку». Сценарій розвитку подій щодо Нацбанку може бути найнеймовірнішим», - додав співбесідник УНІАН.

При цьому банкіри висловили переконання, що хто б не очолював Національний банк, його політика найближчим часом навряд чи зазнає змін.

«Думаю, що це буде людина підконтрольна "сім'ї" Президента. Політика НБУ найближчим часом навряд чи зміниться. С.Арбузов, крім іншого, займатиметься фінансово-кредитною політикою, зароблятиме рейтингові очки і в перспективі - крісло прем'єра», - сказав ще один банкір.