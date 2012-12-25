У Києві через пожежу в п'ятиповерховому будинку загинула людина
08:20, 25 грудня 2012Суспільство
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Ще три людини госпіталізовані у важкому стані.
Від отруєння продуктами горіння одна людина загинула
Сьогодні вночі близько 02:30 у Деснянському районі Києва в п'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа. Від отруєння продуктами горіння одна людина загинула та 3 особи (в т.ч. дитина 2000 р.н.) постраждали, які у важкому стані госпіталізовані.
Як повідомляє прес-служба МНС у вівторок вранці, пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі. Причина пожежі встановлюється, повідомляє Сегодня.
В 3:35 підрозділами МНС пожежу ліквідовано.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у м. Києві.
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