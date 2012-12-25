Мнсники розчистили дороги державного значення

Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Про це повідомляє прес-служба МНС України з посиланням на Державну службу автомобільних доріг.

У Полтавській, Київській областях та м. Києві на окремих ділянках автомобільних доріг були зафіксовані ускладнення руху транспорту.

Підрозділами МНС звільнено зі снігових заметів близько 400 одиниць транспортних засобів.

Працівниками ДАІ з метою попередження утворень заторів вжито заходів щодо тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг.

Співробітники «Укравтодору», МНС, комунальних служб та військовослужбовці продовжують очищення доріг. Всього в України впродовж доби до заходів з подолання наслідків складних погодних умов було залучено 18 тис. 295 осіб та 5 тис. 136 од. техніки.