У Житомирській області із снігових заметів витягли три рейсових автобуси
13:33, 26 грудня 2012Суспільство
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У Житомирській області рятувальники за минулу добу витягли із снігових заметів три рейсових автобуси.
У снігову пастку потрапили 50 людей
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, зокрема вранці поблизу села Горопаї Любарського району із снігового замету відбуксировано рейсовий автобус ПАЗ, в якому їхали 12 пасажирів.
У місті Коростишів по вулиці Карла Маркса, 43, рятувальники дістали із снігового замету рейсовий автобус ЛАЗ із 30-ма пасажирами.
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Окрім цього, у селищі Народичі Народицького району із снігового замету врятовано рейсовий автобус "Еталон", в якому перебувало 7 людей.
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