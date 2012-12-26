У Житомирській області із снігових заметів витягли три рейсових автобуси

13:33, 26 грудня 2012
Суспільство
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У Житомирській області рятувальники за минулу добу витягли із снігових заметів три рейсових автобуси.

Сніг

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, зокрема вранці поблизу села Горопаї Любарського району із снігового замету відбуксировано рейсовий автобус ПАЗ, в якому їхали 12 пасажирів.
У місті Коростишів по вулиці Карла Маркса, 43, рятувальники дістали із снігового замету рейсовий автобус ЛАЗ із 30-ма пасажирами.

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Окрім цього, у селищі Народичі Народицького району із снігового замету врятовано рейсовий автобус "Еталон", в якому перебувало 7 людей.

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