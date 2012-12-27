На завод ім. Малишева призначили нового гендиректора

Нового керівника оборонного підприємства 26 грудня представив колективу заводу генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Сергій Громов.

До цього призначення В. Федосов обіймав посаду директора Харківського бронетанкового ремонтного заводу.

Попереднього генерального директора заводу ім. Малишева Миколу Бєлова призначено радником керівника «Укроборонпрому».

У адміністрації заводу не прокоментували причин зміни керівника підприємства.

Як повідомляв УНІАН, М.Бєлова було призначено на посаду гендиректора «ДП «Завод ім. Малишева» 29 грудня 2011 року, контракт було підписано строком на 3 роки.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

"Завод ім. Малишева" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".