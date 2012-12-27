У Краматорську зупинилися тролейбуси і трамваї: водії пішли у неоплачувану відпустку

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердили у виконавчому комітеті Краматорська.

«Так, сьогодні не вишли на маршрути ні тролейбуси, ні трамваї. Так, там проблема із зарплатою. Але проблема набагато глибша, і вирішується не на міському рівні», - відповіли у виконкомі і порадили зателефонувати директору Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» Сергію Шацькому.

За вказаними телефонами кореспонденту УНІАН не вдалося зв`язатися з керівником підприємства, оскільки слухавку ніхто так і не зняв.

Водночас, за інформацією місцевого сайту «Новости Краматорска», С.Шацький, коментуючи дану ситуацію, повідомив, що з сьогоднішнього дня в безоплатну відпустку пішов весь колектив підприємства, усі 300 осіб.

«Хто пішов в безоплатну відпустку за сімейними обставинами, хто через відсутність заробітної плати. І я їх можу зрозуміти. На сьогодні ми недоотримали з обласного бюджету 3 млн грн. З місцевого бюджету, який виділив підприємству 880 тис. грн, ми гроші теж ще не одержали. Хоча всі документи у нас підписано. Три дні нам казначейство говорило, приходьте завтра. Відповідно це саме ми говорили і людям. Але грошей так і немає», - пояснив журналістам С.Шацький.

При цьому він додав, що згідно із законом він не має права відмовити працівникам у праві на безоплатну відпустку. За словами керівника КП, гроші з місцевого бюджету не платять, тому що немає вказівки з Донецька.

«Сподіваємося, що як тільки нам перерахують гроші, трамваї і тролейбуси вийдуть на лінію. Хоча все залежатиме від того, скільки дадуть», - відзначив С.Шацький.

Перебої із зарплатою на трамвайно-тролейбусному підприємстві існують вже протягом року, а заборгованість накопичилася за останні три місяці, починаючи з жовтня, повідомляє видання.