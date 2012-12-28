19% українців підтримують вступ України до НАТО (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 25 вересня – 5 жовтня 2012 р.

Соціологи відзначають, що рівень підтримки вступу України до НАТО упродовж 2012 року залишався стабільним, проте, якщо взяти більш довгу динаміку, то він дещо погіршився – з 24-26% у 2010 році до 19% у 2012 році.

Яскраво вираженою підтримка приєднання України до Північноатлантичного Альянсу є лише на Заході країни (близько половини опитаних). Ставлення до НАТО серед молоді дещо краще, ніж серед людей середнього та старшого віку.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).