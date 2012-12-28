Експерт: Україна - єдина держава, яка досі не подолала кризи

Провал в українській економіці некоректно пояснювати складнощами світової економічної кон'юнктури, оскільки Україна є по суті єдиною країною світу, що не повернулася на рівень 2007 року.

Про це в ексклюзивному коментарі DT.UA заявив екс-радник президента з питань макроекономіки (1994-2005), екс-голова ради НБУ (2000-2005) Анатолій Гальчинський.

Експерт нагадав, що за даними МВФ, у третьому кварталі поточного року в США ВВП виріс на 2,5%, Китаї — на 7,4%, Росії і Туреччини — на 2,9%, Польщі — на 1,4%, а в Україні скоротився на 1,3%. У країнах єврозони ВВП зменшився на 0,6%. У цей же період промислове виробництво України скоротилося на 4,2%.

«Україна є, по суті, єдиною країною світу, що до цих пір не подолала наслідки падіння економіки у світову економічну кризу 2008-2009 років. Ми так і не вийшли на показник 2007 року — танцювати необхідно від цього», — зазначив Гальчинський.

«У нас є все необхідне для того, щоб інтенсивно нарощувати ВВП за рахунок розвитку внутрішнього ринку. А що в реальності? Галузь будівництва, а це основа розвитку внутрішнього ринку, виявилася найбільш вразливою в економіці. Падіння обсягів будівництва найбільш значне. І це за умови „панських“ бюджетних асигнувань будівництва об'єктів Євро-2012, де діяв не тільки принцип «скільки ми можемо», але і «скільки вам треба», — підкреслив він.