Підозрюваний у вбивстві вимагає заблокувати рахунки газети "Фортеця"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Політик вважає, що тут присутні дві складові цієї проблеми.

“Перша - законодавча, стосується того, що нам, на жаль, так і не вдалося переконати парламентську більшість зберегти норму закону про обмеження величини судових позовів проти журналістів”.

“Друга обставина цієї проблеми – правова і полягає в тому, що ми, як депутати, свідомі, що ніхто не має права втручатися в перебіг судового процесу”, - зазначив М.Томенко.

Водночас він поінформував, що Комітет з питань свободи слова та інформації буде відслідковувати ці події, оскільки сьогодні принципово важливо, щоб популярна газета “Фортеця” не була закрита, а журналісти видання мали можливість й надалі об’єктивно інформувати читачів про життя міста.

У коментарі УНІАН головний редактор “Фортеці” Ольга Жмудовська заявила, що мета судового позову – знищити видання.

“Починаючи з літа цього року, ми надрукували серію публікацій, що стосувалися жорсткого вбивства 18-річного юнака у Кам’янці-Подільському 9 липня 2012 року. Під час написання матеріалів журналісти дотрималися всіх вимог законодавства і не розголошували прізвище обвинуваченого”, - розповіла вона.

Натомість наприкінці листопада 38-річний підозрюваний у кримінальній справі подав до Кам’янець-Подільського міськрайонного суду два позови: на головного редактора і редакцію газети. Загальна сума позову – 12 млн грн.

“Позивач вважає, що редакція завдала йому моральну шкоді і зганьбила його честь. Однак, ми жодним словом у статях не розголошували його ім’я і прізвище”, - наголосила О.Жмудовська.

Головний редактор додала, що підозрюваний також вимагає у суду заблокувати рахунки газети.

“Це знищить газету! До речі, такий прийом можна застосувати до будь-якого друкованого видання”, - сказала вона.

Судове засідання у справі кам’янець-подільських журналістів призначене на січень 2013 року.

Довідка УНІАН. Хмельницька обласна газета “Фортеця” (м. Кам’янець-Подільський) виходить щотижня з 1996 року.