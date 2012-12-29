Про це УНІАН повідомила старший прокурор Кременчуцької транспортної прокуратури Алла Вороненко.

За її словами, раніше до зими всі навігаційні буї з Дніпра, які встановлені в районі Кременчука і водосховища, складували на території Кременчуцького річкового порту. Цього року буї вмерзнули в кригу на Дніпрі.

«Ситуація виникла через те, що керівник державного підприємства «Укрводшлях» продовжив термін навігації до 15 грудня, не врахувавши погодних умов. Коли прийшов час знімати буї - став лід. Тому в Дніпродзержинському водосховищі залишається близько 160 буїв, що вмерзнули в кригу», - сказала А.Вороненко.

Вона уточнила, що прокуратура проводить перевірку і буде вжито компетентні заходи реагування.