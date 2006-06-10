Мери міст-стотисячників закликають Президента скликати засідання РНБО

На засіданні Секції великих міст АМУ, яке відбулося в Дніпропетровську, прийнято звернення до Президента України, в якому міські голови міст-стотисячників вимагають термінового скликання засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМУ, лідери місцевих громад закликають Президента України розглянути на засіданні РНБО питання формування цінової та тарифної політики. На їх думку, це питання національної безпеки і в разі його невирішення ситуація з підвищенням цін на газ може призвести до дестабілізації суспільства.

Прийнято також пропозиції Асоціації міст України та громад до Кабінету Міністрів України щодо виходу із соціально-економічної кризи, яка складається в містах та громадах внаслідок стрімкого підвищення цін на енергоносії.

Обговоривши на засіданні Секції великих міст АМУ болючі проблеми функціонування житлового господарства, представники органів місцевого самоврядування – членів АМУ - прийшли до одностайної думки щодо необхідності здійснення радикальних заходів, спрямованих на пом’якшення ситуації і забезпечення проведення єдиної загальнонаціональної, виваженої тарифної політики.

Асоціація міст України та громад вважає, що необхідною передумовою вирішення вищезазначених проблем є тісна координація дій органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в цій сфері та здійснення жорсткого контролю за реалізацією запропонованих заходів.