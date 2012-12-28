Королевська каже, що зарплату боргуватимуть ще мінімум два роки

Про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з головою ФПУ і головою Спільного представницького органу профспілок Юрієм Куликом, повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному центрі Федерації профспілок України.

Як йдеться в повідомленні, під час обговорення було порушено питання щодо забезпечення своєчасної виплати працівникам усіх сфер зарплати. Міністр зазначила, що це питання вона вважає пріоритетним і ставить собі за мету реалізацію завдання глави держави покласти край цьому негативному суспільному явищу. Вона висловила припущення, що 2014 рік має стати останнім, коли буде існувати заборгованість із заробітної плати.

Ю.Кулик запропонував підтримку профспілок і найактивнішу участь у вирішенні цього питання. Дано доручення відповідальним за цей напрямок роботи актуалізувати профспілковий пакет додаткових пропозицій, спрямованих на вирішення проблеми виплати боргів із зарплати.

Голова ФПУ надіслав особисте звернення до кожного керівника обласної державної адміністрації з пропозицією забезпечити співпрацю місцевих органів виконавчої влади з профспілковими організаціями в налагодженні дієвого контролю за дотриманням трудового законодавства і забезпечення своєчасності виплати заробітної плати.

Н.Королевська в свою чергу звернулася до Федерації профспілок з пропозицією запровадити профспілковий моніторинг за своєчасністю виплати зарплати і проводити ретельні дослідження стану її виплати на підприємствах і в організаціях. А про факти заборгованості невідкладно повідомляти міністерству для вжиття рішучих заходів. Н.Королевська також повідомила, що роботу кол-центру, який приймає звернення громадян, буде націлено на оперативне реагування з боку міністерства на інформацію про заборгованість.

Для вирішення оперативних проблем у соціальній сфері міністерство увійшло з пропозицією до Кабінету Міністрів щодо виділення понад 3 млрд. грн. для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери, йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі прийнято рішення, що упродовж 2-х тижнів заступники голови ФПУ і заступники міністра опрацюють проблеми, які накопичилися. А з найбільш чутливих питань у другій половині січня 2013 р. має відбутися низка зустрічей міністра з лідерами галузевих профспілок, де відбудеться інформування про результати співпраці міністерства і Федерації профспілок України про заходи, що вживаються.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок грудня заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більш як 1,3 млрд грн. Разом з тим, новопризначений міністр соціальної політики України Н.Королевська пообіцяла докласти всіх зусиль для погашення боргів ще до кінця 2012 року.

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 24 грудня здійснив перерозподіл раніше нерозподілених дотацій держбюджету на користь місцевих бюджетів на суму 710,5 млн. грн з метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості бюджетних установ з оплати енергоносіїв і виплати зарплати працівникам бюджетної сфери.