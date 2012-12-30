У Маріуполі через піротехніку вибухнув житловий будинок

Сьогодні близько 12.00 на вул. Харлампієвській, 27 у Маріуполі Донецької області сталася серія вибухів у житловому будинку, повідомляє 0629.com.ua.

У результаті вибухів загинув 32-літній чоловік. 14 людей залишилися без даху над головою.

За даними МНС, у квартирі №10 знаходився склад піротехніки, а також два балони з гелієм. На щастя, рятувальники встигли охолодити балони, інакше сила вибуху була б ще більш руйнівною.

У результаті незапланованого феєрверку три квартири були знищені повністю, ще сім постраждали частково.

32-літній племінник власника квартири, де розташовувався несанкціонований склад піротехніки, було виявлено під завалами в 14.17. Він був вже мертвий.

14 людей залишилися без прихистку. 13 з них поселили родичі. Лише одна самотня жінка, пенсіонерка, яка страждає астмою, попросила допомоги. Жінка втратила все - залишилася лише в халаті і капцях.

Але найстрашніше - у неї згоріли всі медпрепарати. Їй привезли ліки і поселили в гуртожиток ТТУ, де вона буде жити одна в своїй кімнаті.

За словами представників міської адміністрації всім постраждалим буде надана матеріальна допомога.

Що стосується відновлення зруйнованого будинку, то це питання поки не вирішене. Але влада підкреслили: там, де можна буде зробити ремонт - його зроблять. В інших випадках людям буде придбане житло на вторинному ринку.

Рятувальники звертаються до всіх маріупольців з проханням оперативно повідомляти в МНС, якщо вони знають про існування подібних несанкціонованих складів піротехніки.