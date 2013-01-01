У Сімферополі поїзд збив на смерть чоловіка

Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління ДержНС, інцидент стався в ніч на 31 грудня.

”О 02.27 потяг збив чоловіка, особа якого встановлюється, на вигляд - 55-65 років. Від одержаних травм він помер на місці до приїзду швидкої допомоги”, - йдеться в повідомленні.

Міліція проводить розслідування. Обставини трагедії з`ясовуються.