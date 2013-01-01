У Сімферополі поїзд збив на смерть чоловіка
13:52, 01 січня 2013Суспільство
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Поблизу Сімферополя, на станції ”Молодіжна”, чоловік загинув під колесами потягу.
Від одержаних травм чоловік помер на місці
Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління ДержНС, інцидент стався в ніч на 31 грудня.
”О 02.27 потяг збив чоловіка, особа якого встановлюється, на вигляд - 55-65 років. Від одержаних травм він помер на місці до приїзду швидкої допомоги”, - йдеться в повідомленні.
Міліція проводить розслідування. Обставини трагедії з`ясовуються.
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