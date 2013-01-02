Міліція затримала винуватців гучних ДТП

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськість МВС України.

У повідомленні нагадується, що 1 січня близько 4.00 ранку в центрі Івано-Франківська, неподалік новорічної ялинки, автомобіль «ВАЗ-2109» наїхав на групу людей, які святкували Новий рік. Травмовано 8 осіб, двох з них госпіталізовано.

Після наїзду водій автомобіля втік з місця події. Слідчо-оперативна група обласного УМВС та Івано-Франківського міськвідділу міліції опитала очевидців пригоди і вжила заходів зі встановлення та розшуку водія-втікача.

На ранок 20-річного жителя Івано-Франківська, який був за кермом «ВАЗ-2109», затримали працівники міліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження. Водієві легковика загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, 1 січня близько 3.30 у Алчевську Луганської області 22-річний водій автомобіля «ВАЗ» у стані алкогольного сп’яніння проїжджав поблизу новорічної ялинки, встановленої в центрі міста. У цей час громадяни, які зустрічали Новий рік біля ялинки, почали кидати порожні пляшки в бік проїжджої частини. Молодикові здалося, що одна з пляшок влучила в його автомобіль. Через це він скерував машину на площу, де була встановлена новорічна ялинка, та здійснив наїзд на громадянина, який, на думку водія, кидав пляшку в бік його автомобіля. Внаслідок наїзду 24-річній мешканець Алчевська отримав відкритий перелом правої гомілки. Молодика було госпіталізовано до міської лікарні. Водій після скоєння ДТП зник у невідомому напрямку.

Через 10 хвилин працівники ДАІ встановили місцезнаходження винуватця ДТП та затримали його. Дії молодого чоловіка кваліфіковані слідчими за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Молодик знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Алчевського МВ.