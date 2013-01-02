Залізничні квитки ще не зробили іменними

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») поки що не запровадила іменні залізничні квитки, які обіцяло повернути у 2013 році Міністерство інфраструктури України.

Як повідомили УНІАН у довідковій службі Київського залізничного вокзалу, «поки що офіційного розпорядження (з приводу упровадження іменних квитків - УНІАН) не було». При цьому в службі не мають інформації про можливу дату їх упровадження.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2012 року Міністерство інфраструктури повідомляло, що «Укрзалізниця» з 2013 року повернеться до практики продажу іменних залізничних квитків з метою попередження спекуляції.

Передбачалася, що квитки продаватимуть за наявності документа, що засвідчує особу, – паспорта (внутрішнього або закордонного), водійського посвідчення, військового або студентського квитка.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, в листопаді 2007 року.