Митниця перехопила велику партію італійських ниток

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, митну вартість партії поставлених синтетичних ниток було занижено більш ніж удвічі.

Як уточнили у прес-службі, «загальна вартість партії товару італійського виробництва, доставленого на борту теплоходу до Іллічівського порту, становила понад 4 млн грн, що більш ніж на 2 млн грн перевищує вартість товару, яку було заявлено місцевій установі Держмитслужби України».

Співробітниками Південної митниці спільно з митними органами Республіки Італія проведено перевірку достовірності документів, в результаті чого з'ясувалося, що «документація, надана як підстава для здійснення митного оформлення, є підробленою».

Також встановлено, що всього італійською компанією переміщено в 2012 році через митний кордон України в адресу українського підприємства понад 85 тонн синтетичних ниток з порушенням вимог ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.