Нафтогаз відсудив борг у чернігівського підприємства

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

"Виконано судове рішення, постановлене у справі за позовом прокуратури міста Чернігова в інтересах держави в особі НАК "Нафтогаз України". Таким чином органами прокуратури захищено майнові інтереси держави, на користь національної акціонерної компанії підприємством-боржником сплачено понад 34 млн грн заборгованості за спожитий природний газ", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Генеральній прокуратурі не уточнюють назву підприємства-боржника.