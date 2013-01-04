Нафтогаз відсудив борг у чернігівського підприємства
04:04, 04 січня 2013Суспільство
588 0
Чернігівське підприємство у судовому порядку сплатило НАК "Нафтогаз України" 34 млн грн заборгованості за природний газ.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
"Виконано судове рішення, постановлене у справі за позовом прокуратури міста Чернігова в інтересах держави в особі НАК "Нафтогаз України". Таким чином органами прокуратури захищено майнові інтереси держави, на користь національної акціонерної компанії підприємством-боржником сплачено понад 34 млн грн заборгованості за спожитий природний газ", - йдеться у повідомленні.
Водночас у Генеральній прокуратурі не уточнюють назву підприємства-боржника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter