Азаров дав Королевській ще місяць

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

«Це дуже важливий і актуальний закон для нашої країни. Для його реалізації необхідно прийняти близько двох десятків нормативних актів. Виникає питання: чому дотепер у певні терміни цього не було зроблено? Дуже важливе завдання для нового керівництва Міністерства соціальної політики – упродовж місяця завершити ухвалення таких актів», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набув чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в липні 2012 року.

Закон, зокрема, передбачає ряд пільг, зокрема із сплати єдиного внеску, працедавцям, які працевлаштовують молодь, осіб старше 50 років або інвалідів на термін більш як два роки з наданням належного розміру заробітної плати.

Закон також передбачає впровадження стимулів підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць. Малому бізнесу, що працевлаштовує населення, згідно з нормами закону, належить щомісячна компенсація у розмірі мінімального страхового внеску.

У свою чергу безробітні дістануть можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави. Законом визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції.