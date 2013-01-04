Азаров дав Королевській ще місяць
Прем'єр-міністр Микола Азаров поставив перед Міністерством соціальної політики завдання підготувати і винести на розгляд Кабміну та Верховної Ради нормативні акти, необхідні для реалізації положень Закону «Про зайнятість населення».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.
«Це дуже важливий і актуальний закон для нашої країни. Для його реалізації необхідно прийняти близько двох десятків нормативних актів. Виникає питання: чому дотепер у певні терміни цього не було зроблено? Дуже важливе завдання для нового керівництва Міністерства соціальної політики – упродовж місяця завершити ухвалення таких актів», - сказав прем'єр-міністр.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набув чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в липні 2012 року.
Закон, зокрема, передбачає ряд пільг, зокрема із сплати єдиного внеску, працедавцям, які працевлаштовують молодь, осіб старше 50 років або інвалідів на термін більш як два роки з наданням належного розміру заробітної плати.
Закон також передбачає впровадження стимулів підвищення інвестиційної привабливості регіонів з метою створення нових робочих місць. Малому бізнесу, що працевлаштовує населення, згідно з нормами закону, належить щомісячна компенсація у розмірі мінімального страхового внеску.
У свою чергу безробітні дістануть можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави. Законом визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції.