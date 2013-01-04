ДТП на дамбі ДніпроГЕСу: постраждали 10 людей

Аварія сталася сьогодні близько 8.00 на виїзді з дамби зі сторони лівобережної частини Запоріжжя. З невстановлених на даний момент причин маршрутка з пасажирами зіткнулася з автомобілем «Москвич». «Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб: водії й пасажири маршрутки та легкового автомобіля. За попередніми даними, тяжких поранень ніхто з них не отримав», - повідомили УНІАН представники «швидкої», що виїхала на місце ДТП.

За словами медиків, зараз на місці аварії триває огляд постраждалих і надання їм першої допомоги.

На місці пригоди також знаходяться два автомобілі ДАІ й пожежна спецмашина.

Офіційної інформації про причини й обставини аварії Державтоінспекція поки не надає.