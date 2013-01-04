Італія заборонила платежі банківськими картками у Ватикані

Про це пише La Repubblica із посиланням на неназвані джерела.

Як повідомляє Лента.ру, регулятор зобов'язав Deutsche Bank Italia - оператора банкоматів у Ватикані - відключити всі пристрої в зв'язку з тим, що місто-держава не відповідає міжнародним стандартам у сфері протидії відмиванню коштів. У ЦБ вирішили, що раз Ватикан не виконує необхідні вимоги, електронними платежами на його території не може керувати фінорганізація, працююча за італійським правом (у даному випадку - Deutsche Bank Italia).

Після заборони до оплати приймаються тільки готівка, чеки та карти Інституту релігійних справ (Istituto per le Opere di Religione, IOR), також відомого як банк Ватикану. Прес-секретар Ватикану Федеріко Ломбарді (Federico Lombardi) розповів виданню Corriere della Sera, що зараз ведуться переговори з іншими операторами, які можуть організувати платежі картами в місті. За його словами, перерва в роботі банкоматів буде короткою. Точні терміни відновлення платежів Ломбарді не уточнив. Раніше Ватикан не раз потрапляв у поле зору поліції з підозрами у відмиванні коштів.