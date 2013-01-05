Двоє людей померли в Польщі від "свинячого грипу"

У госпіталі в Новому-Таргу від грипу помер 50-річний чоловік, якого доставили туди з Кракова у тяжкому стані, повідомляє польська радіостанція RMF FM.

За даними телеканалу TVN24, в п'ятницю у лікарні в Бельсько-Бялій помер один із пацієнтів, у якого було виявлено вірус грипу типу A/H1N1.

Наразі в лікарні в Бельсько-Бялій перебувають 13 осіб, що заразилися вірусом так званого свинячого грипу. Ще двоє пацієнтів госпіталізовані в клінічній лікарні № 2 в Щецині також з вірусом грипу A/H1N1.

За словами прес-секретаря Головної санітарної інспекції Польщі Яна Бондара, "за останній тиждень в країні відмічено більше 80 тисяч захворювань на грип та грипоподібні інфекції", цитує РІА "Новости".