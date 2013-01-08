Щорічно з карток громадян Євросоюзу викрадають 1,5 млрд євро

За його інформацією, більшість випадків розкрадань відбуваються в США, де не всі банкомати повністю відповідають світовим стандартам безпеки і мають підвищений ступінь захисту, відзначає РІА Новости.

"У зв'язку з цим явищем, а також відсутністю конкретних угод про відшкодування збитків, заподіяних менш захищеним терміналам, найбільша частина втрат грошових коштів у результаті цього виду шахрайства припадає на емітентів карт в ЄС", - йдеться в прес-релізі Європолу, чия штаб-квартира знаходиться в Гаазі.

Разом з тим агентство зазначає, що крім США недостатня ступінь захисту банкоматів має також місце в Домініканській Республіці, Колумбії, Бразилії, Мексиці і Росії.