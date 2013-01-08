Щорічно з карток громадян Євросоюзу викрадають 1,5 млрд євро
14:51, 08 січня 2013Суспільство
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Злочинці щорічно викрадають до 1,5 мільярда євро з дебетових і кредитних карт громадян країн Євросоюзу, повідомило європейське поліцейське агентство Європол.
Злочинці щорічно викрадають до 1,5 мільярда євро з карт громадян ЄС
За його інформацією, більшість випадків розкрадань відбуваються в США, де не всі банкомати повністю відповідають світовим стандартам безпеки і мають підвищений ступінь захисту, відзначає РІА Новости.
"У зв'язку з цим явищем, а також відсутністю конкретних угод про відшкодування збитків, заподіяних менш захищеним терміналам, найбільша частина втрат грошових коштів у результаті цього виду шахрайства припадає на емітентів карт в ЄС", - йдеться в прес-релізі Європолу, чия штаб-квартира знаходиться в Гаазі.
Разом з тим агентство зазначає, що крім США недостатня ступінь захисту банкоматів має також місце в Домініканській Республіці, Колумбії, Бразилії, Мексиці і Росії.
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