В Одесі стріляли у співробітницю пункту обміну валют
Співробітниками міліції розшукується злочинець, який скоїв увечері 10 січня розбійний напад на співробітницю пункту обміну валют на площі Незалежності.
Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Як уточнили в облУВС, «напад стався близько 18.00, коли робітниця пункту обміну валют залишила своє робоче приміщення і сідала в автомобіль. У цей момент невідомий чоловік напав на неї і скоїв кілька пострілів зі зброї травматичної дії».
Під загрозою фізичної розправи він забрав близько 2 тис. грн і золоті прикраси, після чого зник з місця події.
У потерпілої - травматичні пошкодження лоба і передпліччя, повідомили в міліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно з ознаками ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, вживаються заходи, спрямовані на затримання підозрюваного.