В Одесі стріляли у співробітницю пункту обміну валют

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в облУВС, «напад стався близько 18.00, коли робітниця пункту обміну валют залишила своє робоче приміщення і сідала в автомобіль. У цей момент невідомий чоловік напав на неї і скоїв кілька пострілів зі зброї травматичної дії».

Під загрозою фізичної розправи він забрав близько 2 тис. грн і золоті прикраси, після чого зник з місця події.

У потерпілої - травматичні пошкодження лоба і передпліччя, повідомили в міліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно з ознаками ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, вживаються заходи, спрямовані на затримання підозрюваного.