Облгази Фірташа почали банкрутувати

Про це йдеться в повідомленнях підприємств у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, провадження у справі про банкрутство «Луганськгазу» порушено за заявою кредитора, компанією «Укртрансгаз», у зв'язку із заборгованістю підприємства в розмірі 2,531 млн грн. Провадження у справі «Вінницягаз» порушено за заявою компанії «Еврогаз-Інвест Груп».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2012 року найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек", власниками якої є низка кіпрських компаній, перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн 410 тис. грн.

Також у вересні 2012 року компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакета акцій ПАТ «Вінницягаз», заплативши за пакет 3 млн грн.

Довідка УНІАН. Приватна акціонерна компанія «Газтек» (Київ) є найбільшим власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" та афільованих із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня 2012 року "Газтек" залучив у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств із газопостачання та газифікації.

Банк "Надра" контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ.