Помер відомий український карикатурист

15 січня на 63-му році життя після тривалої хвороби помер відомий український художник-карикатурист Юрій Кособукін, повідомляє «Телекритика».

Народився Ю.Кособукін 14 травня 1950 року в місті Іман (Приморський край, Росія). У 1973 році закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював у дослідно-конструкторському бюро імені Антонова у Києві. У 1976 році - перша публікація у пресі («Комсомольская правда»).

Друкувався у багатьох газетах і журналах в Україні та за кордоном. Учасник конкурсів і колективних виставок. Більше 400 міжнародних нагород, серед яких - більше 90 гран-прі та перших премій. Персональні виставки Ю.Кособукіна відбулись, крім України, у Німеччині, Італії, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, на Кубі.

У 1998 році митець був нагороджений вищою відзнакою Фонду міжнародних премій - орденом Миколи Чудотворця «За визначний внесок у примноження добра на землі».