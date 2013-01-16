На Луганщині спалили авто комуніста

У м. Рубіжне (Луганська область) спалили машину депутата міської ради-комуніста Дмитра Хорошилова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганського обкому КПУ.

За словами самого Д.Хорошилова, сьогодні, 16 січня, о 4-й годині ранку він почув звук, схожий вибух і, виглянувши у вікно, побачив, що його машина «Москвич 21-41» горить.

«Я викликав пожежників, набрав відро води і вибіг на вулицю. Самому згасити вогонь не вдалося. Пожежа почалася з колеса і перейшла на передню частину машини, де розташований двигун. У результаті деформувалося залізо, згоріла проводка і розплавилася торпеда в салоні», – розповів депутат.

Він також зазначив, що пожежники «приїхали упродовж семи хвилин. Трохи пізніше прибули працівники міліції".

"Спочатку експерти висунули версію самозаймання, але довелося від неї відмовитися, коли я пояснив, що акумулятора в авто не було", – розповів Д.Хорошилов.

Як повідомив УНІАН оперативний черговий Рубіжанського міського відділу міліції, на даний час на місці працює бригада фахівців з Луганська, встановлюється причина пожежі. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 194, ч.2 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що завдало збитку у великих розмірах).