ДПтСУ: поступово камери будуть скрізь

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові сказав журналістам заступник начальника управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапінський, коментуючи заяву опозиційних депутатів про те, що в Качанівській колонії відеоспостереження встановлене тільки в коридорах.

А.Лапінський підкреслив, що в Качанівській колонії відеоспостереження встановлене на тих об’єктах, які є небезпечними з точки зору можливості скоєння правопорушень: у дисциплінарному ізоляторі, дільниці тимчасового слідчого ізолятора, на дільниці, де утримуються жінки, засуджені до довічного ув’язнення, у виробничих цехах і в усіх шести палатах медичної частини.

“Хочу підкреслити, що відеокамери встановлені в усіх шести палатах медичної частини”, - сказав він.

А.Лапінський підкреслив, що в палаті Ю.Тимошенко в ЦКЛ “Укрзалізниці” відеокамери встановлені для забезпечення безпеки екс-прем’єра.

“Коли встановлювалися камери, враховувався статус ув’язненої. На нас лягав важкий тягар забезпечити її безпеку, забезпечити охорону. Тому було прийняте таке рішення”, - сказав він.

А.Лапінський наголосив, що на сьогодні у виправних закладах Харківської області встановлено більше 300 відеокамер. За його словами, робота зі встановлення камер відеоспостереження у виправних закладах області активізувалася тільки протягом кількох останніх років, її інтенсивність зумовлюється рівнем фінансування.

“Поступово камери будуть встановлені скрізь”, - сказав А.Лапінський.

Він додав, що під час міжвідомчої наради, яка проходила в прокуратурі Харківської області, було ухвалене рішення обладнати камерами відеоспостереження усі палати лікарень Харкова та області, де виділені місця для засуджених.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України від «Батьківщини» Олександра Кужель після відвідування Качанівської колонії заявила журналістам, що у цьому виправному закладі камери відеоспостереження не встановлені у приміщеннях, де проживають ув’язнені.

“В жодній камері, навіть там, де перебувають засуджені до довічного ув’язнення, нема жодної камери спостереження. Нема ні в душових, ні в камерах, де вони сплять, ні там, де вони перевдягаються. Єдине вони слідкують за коридорами”, - сказала О.Кужель. Вона обурилася тим, що стосовно Ю.Тимошенко норми Кримінально-виконавчого кодексу застосовуються вибірково.