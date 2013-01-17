Міністерство впевнене, що хліб не подорожчає

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, борошно з Аграрного фонду поставлятиметься за фіксованими цінами. Зокрема борошно вищого гатунку реалізовуватиметься за ціною 2896 грн./тонна, що на 10% нижче середніх ринкових цін.

У повідомленні також сказано, що в 2012 році Аграрний фонд уклав 156 тристоронніх угод на поставки борошна. Щомісячні обсяги поставок на підприємства становлять 49,3 тис. тонн пшеничного і 5,7 тис. тонн житнього борошна.

У Мінагропроді нагадали, що потужності українських підприємств круп'яної промисловості оцінюються в більш ніж 16 млн тонн переробки зерна на рік, що на 60% перевищує фактичну потребу внутрішнього ринку.

Також зазначається, що помольні партії зерна інтервенційного фонду формуються з урахуванням розміщення хлібопекарських підприємств, що дозволяє значно зменшити витрати на транспортування борошна.

Згідно з повідомленням, уряд доручив центральним і місцевим органам виконавчої влади вжити додаткових заходів із контролю та забезпечення стабільних цін на хліб. Зокрема, доручення стосується зміни системи розрахунків підприємств хлібопекарської галузі за газ і електроенергію, скорочення термінів розрахунків підприємств роздрібної торгівлі з хлібопекарськими підприємствами, а також посилення захисту економічної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод оприлюднив дані, згідно з якими потреба регіонів у борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісячно, зокрема пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн, житнього - 12,4 тис. тонн.

Аграрний фонд реалізує пшеничне борошно вищого сорту за ціною 2 896 грн/т, пшеничне борошно першого сорту – по 2 711 грн/т, пшеничне борошно другого сорту – по 2 381 грн/т, житнє борошно – по 2 279 грн/т.