Експерти радять МЗС збільшити присутність у соціальних мережах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили аналітики Інституту соціальної політики Юлія Кононенко та Леонід Літра під час презентації дослідження "Twitter-дипломатія. Як новітні технології можуть посилити міжнародні позиції України".

"Високопосадовці з урядових та дипломатичних кіл мають вжити заходів у царині електронної дипломатії з метою її інтеграції у наявні дипломатичні практики, щоб використовувати усі переваги Twitter-дипломатії, а також, що є найважливішим, застосовувати її інструменти для уникнення міжнародної ізоляції країни та розриву відносин між Україною та ЄС", - сказала Ю.Кононенко.

За її словами, головною рекомендацію експертів є підвищення інституціоналізації практик цифрової дипломатії на всіх рівнях дипломатичних відносин таким чином, щоб дипломати мали змогу створити як вертикальні, так і горизонтальні цифрові мережі, а також зміцнювати імідж України на міжнародній арені.

"Необхідно розробити спеціальну програму та створити в МЗС відповідний відділ, який має відповідати за заохочення дипломатів до використання соціальних медіа", - наголосила експерт.

Ю.Кононенко також вважає за доцільне організувати спеціальні навчальні програми для дипломатів щодо застосування засобів електронної дипломатії у їхній роботі, підвищити рівень присутності МЗС в Інтернеті за допомогою публікацій у сервісах новин, блогах, а також відеоблогах.

"Ми також рекомендуємо дублювати аккаунти у Twitter англійською мовою, що дозволить українським дипломатам набути більшу кількість фоловерів з числа керівників урядів, міністрів закордонних справ та дипломатів інших країн", - наголосила вона.

У свою чергу, Л.Літра назвав три причини, з яких МЗС необхідно підвищувати присутність в Інтернеті. "Зокрема, це доступ до широкої аудіторії, засіб покращення зв'язків в усьому світі, а також практичність та економність використання соціальних мереж", - зазначив експерт.

"Наприклад, Державний департамент США "фоловить" 325 акаунтів у Twitter, і значна частина цієї кількості представлена установами, розташованими за кордоном США. Цей рівень віртуальної присутності та діяльності дозволяє відтворити мапу зовнішньої політики Сполучених Штатів. Він забезпечує постійний потік та обмін інформацією. Отже, Вашингтон має миттєвий доступ до інформації про те, що відбувається у Каїрі, Анкарі чи Києві", - додав Л.Літра.

Згідно з дослідженням, соціальна мережа Facebook є найбільш популярною серед дипломатичних установ МЗС України. Водночас, лише 11 з 83 українських посольств мають свої представництва у цій мережі. "Створення колишнім міністром закордонних справ Костянтином Грищенком акаунта у Twitter була найкращою спробою публічної дипломатії", - вважає Ю.Кононенко.

"Я відстежував повідомлення міністра у Twitter. На мій погляд, більшість з них мали загальний характер, лише деякі були по суті. Проблема була в іншому - дуже мала кількість постів були відповідями своїм фоловерам. Чиновник повинен не лише щось повідомляти, а й долучатися до дискусії. За нашими оцінками, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт є лідером у використанні Twitter-дипломатії. Він відповідає на коментарі користувальників", - наголосив Л.Літра.