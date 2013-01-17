Охоронець «Каравану», що вижив, відмовляється говорити про те, що трапилося

Охоронець з «Каравану», що вижив після стрілянини, Павло Феденко буде оформляти інвалідність. Він досі нічого не сказав пресі з приводу трагедії в ТРЦ, а родичі тримають в секреті місце його перебування, пояснюючи, що Павло себе дуже погано почуває, повідомляє Сегодня.

«У нього пробита легеня працює тільки на 10%. Він не те що говорити нормально, він навіть дихати не може!»- Розповіла рідна сестра Павла Олена. Зараз Феденко живе на дачі, оскільки в місті йому важко дихати. П'ятирічний син і донька-четверокласниця, за словами сусідів, зараз живуть у Києві.

Лікування Павла в реанімації, як повідомили родичі, оплатив ТРЦ. А зараз Павло перебуває на лікарняному. Його бабуся Раїса Федорівна поскаржилася, що Павлу в «Каравані» нічого не платять. «Він мені телефонував, бідний, скаржився, що легеня майже не працює і її потрібно розробляти. Я дуже за нього переживаю, а раптом щось піде не так, і ми Пашу втратимо. Зараз в «Каравані» грошей йому не платять, я навіть не знаю, чому», - каже жінка.

У самому ТРЦ розповіли, що без дозволу Павла ніякої інформації про його здоров'я і виплатах дати не можуть. Однак, як стало відомо, для оформлення лікарняного і оплати соцстрахом Феденкову необхідно оформити ще кілька документів. Після цього всі гроші йому виплатять.

Що сталося в кімнаті охоронців 26 вересня минулого року, поки так до кінця і не ясно. Саме Павло Феденко першим затримав Мазурка в магазині і провів його в кімнату. Але згадувати, що сталося далі і розповідати про це пресі Павло не хоче.

Рідні кажуть, що він дуже втомився від цієї історії і хоче скоріше про все забути. «Це болюча для нього тема, він не розповідає нікому», - каже його бабуся. «Він так і не зрозумів, що сталося, і чому той чоловік почав стріляти. Він одразу знепритомнів. А розповідати йому дуже важко », - підтверджує і сестра Альона.

У міліції запевняють, що не забороняли Феденкову спілкуватися з пресою. «Він не володіє жодною інформацією, яка могла б бути таємницею слідства. Тому ніякої підписки ми з нього не брали. Не спілкуватися з пресою - його рішення, - запевняє начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник. - Охоронці запропонували Мазуркові все, що він взяв у магазині, викласти на стіл. Він виклав, але їм здалося, що в кишені ще щось є. Його попередили, що викличуть міліцію. Після цього Мазурок відкрив стрілянину. Грошей у Мазурка не вимагали».