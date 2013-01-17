Охоронці вбитого Діда Хасана відстрілювалися від кілера

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«Слідством уточнено деякі обставини скоєного злочину. Так, наперед встановлено, що 16 січня близько 14-ї годин А.Усоян у супроводі двох охоронців прибув до ресторану, розташованого на вулиці Поварській у місті Москва. Один з охоронців відкривав двері до приміщення, тоді як другий супроводжував А.Усояна, перебуваючи позаду нього. Безпосередньо у приміщенні ресторану відвідувачів зустрічали троє співробітників закладу. При вході до ресторану прозвучав один постріл, і охоронець, який відкривав двері, негайно заштовхнув пораненого А.Усояна до ресторану і закрив двері», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що охоронець, який залишився на вулиці, дістав табельну зброю – пістолет «ІЖ-71», в цей самий час по входу і закритим дверям ресторану нападниками було скоєно ще п'ять пострілів, охоронець А.Усояна вистрілив у відповідь по ймовірному місцезнаходженню кілера.

У результаті стрілянини А.Усоян отримав вогнепальне поранення в області шиї, а одна із співробітниць ресторану кулями, що пройшли крізь вхідні двері, - вогнепальне поранення правого стегна і вогнепальне поранення грудної клітки зліва. Співробітниками ресторану негайно була викликана «швидка допомога», проте охоронці А.Усояна, надавши першу медичну допомогу і намагаючись зупинити кровотечу, не чекаючи приїзду медичних співробітників, самостійно відвезли потерпілого до клінічної лікарні ім. Боткіна, де він згодом помер.

Водночас, 30-річну співробітницю ресторану, яка одержала вогнепальні поранення, співробітниками «швидкої допомоги» було доставлено до Інституту швидкої і невідкладної допомоги імені Скліфосовського. До теперішнього часу потерпіла перебуває в реанімації.

Під час огляду місця події слідством встановлено місце, звідки імовірно велася стрілянина, – сходова клітка між 5-м і 6-м поверхами, де крім 6 гільз калібру 9 мм було виявлено складаний стілець і фрагмент тканини. За попередніми даними, стрілянина в А.Усояна велася з АС (Автомат Спеціальний) «ВАЛ».

На даний час слідчі проводять комплекс слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину. У кримінальній справі створена слідча група. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 січня, в Москві кілер застрелив російського злодія в законі на прізвисько «Дід Хасан». Його було видворено з України 7 квітня 2010 року. Йому було заборонено в'їзд на територію нашої держави на найближчі п'ять років. За оперативними даними, «Дід Хасан» приїжджав до України для проведення злодійських «зборів», на яких, у зв'язку із смертю відомого російського кримінального авторитету на прізвисько «Япончик», мали перерозподілятися ролі щодо впливу на криміногенну ситуацію в Україні.