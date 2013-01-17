Матір ґвалтівника Макар: Я його в 17 років вигнала з дому

Мати Євгена Краснощока, засудженого у справі про зґвалтування і вбивство Оксани Макар, розповіла про причини відмови від сина програмі "Українські сенсації", пише ТСН.

Людмила Федорова живе за Миколаєвом. Після історії з Макар вона взагалі нікого бачити не хоче. І про рідного сина говорить ніби про чужу людину.

"Мені син мій, який Краснощок, за шкуру сала залив стільки… Я його в 17 років вигнала. Мене теж для нього немає. Він сказав що матері у нього немає", - сказала Федорова.

Під час спілкування поволі стає зрозуміло: гуртків, музичних шкіл і банальної доброї сімейної бесіди Євген у своїй родині не бачив ніколи.

За те, яким виріс власний син – Людмила жодної відповідальності не відчуває.

"Син у мене крав гроші, старший - Женя", - каже жінка.

За її словами, "остання краплина вже давно була".

"Скільки мене хапали - приходили якісь люди, він щось там брав, у когось то телефон узяв на час, а потім його перепродав, чи що він робив, я не знаю. У 17 років я сина вигнала. Я від старшого взагалі відмовилась, я зійшлася з чоловіком", - пояснила мати Краснощока.

Можливо, причини такої ненависті матері до власного сина також у родовій історії. За словами колишньої цивільної дружини Краснощока Інги, батько Людмили повісився.

Нагадаємо, колишня цивільна дружина Євгена Краснощока Інга розповіла, що матері він був не потрібен. А у 17 років вона його вигнала з дому, бо її новий співмешканець поставив таку умову.