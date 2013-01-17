У Кременчуці помер американський пілот

Як розповів кореспонденту УНІАН начальник відділу зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв, пілот приїхав, щоб пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації в Кременчуцькому льотному коледжі.

За його словами, після занять чоловік повернувся до готелю, де йому стало зле у фойє. До готелю відразу ж була викликана “швидка допомога”, проте смерть пацієнта наступила до приїзду лікарів.