У Кременчуці помер американський пілот
18:04, 17 січня 2013Суспільство
3670 0
У м. Кременчук (Полтавська область) вчора, 16 січня, помер 64-річний американський пілот Хорслі Джуніор Фрейдрік Юджин (Нью-Йорк).
Як розповів кореспонденту УНІАН начальник відділу зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв, пілот приїхав, щоб пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації в Кременчуцькому льотному коледжі.
За його словами, після занять чоловік повернувся до готелю, де йому стало зле у фойє. До готелю відразу ж була викликана “швидка допомога”, проте смерть пацієнта наступила до приїзду лікарів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter