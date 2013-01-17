Євросуд ухвалив рішення щодо п'яти справ проти України

Європейський суд з прав людини сьогодні ухвалив рішення щодо п'яти справ проти України. Про це повідомляє ВВС Україна.

Зокрема, Україну зобов'язали сплатити 10785 євро поляку Даріушу Шабровскі, який звинувачував українську владу у неспроможності вплинути на процес повернення його викраденої дитини.

У іншій справі українець Костянтин Сізарєв звинувачував чиновників у незабезпеченні його нормальними умовами ув'язнення та перебування у шпиталі, нездатності забезпечити йому безпеку під час ув'язнення та неефективному розслідуванні його справи. Україна має виплатити йому 9 000 євро.

Українець Юрій Слюсар має отримати від країни 12 500 євро - він звинуватив українську владу у неспроможності ефективно розслідувати зникнення та можливе вбивство його брата-близнюка у 2003 році.

Як повідомляє ВВС посилаючись на прес-реліз Євросуду, ці рішення не є остаточними і можуть бути оскаржені.

В той же час повідомляється, що рішення у ще двох справах є підтвердженням попередніх рішень щодо них і є остаточними. Вони стосуються тривалого невиконання рішень місцевих судів та нездатності забезпечення виконання рішень проти державних установ.